Eşref Rüya'dan Olay Yaratacak Yeni Bölüm

Kanal D’nin, yapımını TİMSBİ Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamı yirmi sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

28.Bölümde Neler Yaşanacak?

Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır.

Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.

Dinçer, Nisan’ın vurulmasının ardından intikam planını bir sonraki aşamaya taşıyarak Nisan’ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durumun içine sokar. Eşref, Nisan’ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, Nisan’ın kaderi Eşref’in atacağı tek bir adıma bağlıdır.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de olacak…