Eşref Rüya'dan Olay Yaratacak Yeni Bölüm

'Eşref Rüya' yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Eşref Rüya'dan Olay Yaratacak Yeni Bölüm
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-01-2026 18:30

Kanal D’nin, yapımını TİMSBİ Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamı yirmi sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

 

28.Bölümde Neler Yaşanacak?

Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır. 

Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.

Dinçer, Nisan’ın vurulmasının ardından intikam planını bir sonraki aşamaya taşıyarak Nisan’ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durumun içine sokar. Eşref, Nisan’ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, Nisan’ın kaderi Eşref’in atacağı tek bir adıma bağlıdır.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de olacak… 

Benzer Haberler
Usta Oyuncular 'Rüya Gibi' Kadrosuna Katılıyor! Usta Oyuncular 'Rüya Gibi' Kadrosuna Katılıyor!
Kızılcık Şerbeti'ne Öyle Bir İsim Geliyor ki... Kızılcık Şerbeti'ne Öyle Bir İsim Geliyor ki...
Dev Buluşma: Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak Dev Buluşma: Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak "Eve Giden Yol" İçin Hazır!
Kuruluş Orhan’da Dev Transfer: Kuruluş Orhan’da Dev Transfer: "Demirhan Han" Geliyor!
"İnci Taneleri" Hayranlarına Müjde: Yayın Günü Belli Oldu!
Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"