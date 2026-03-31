Eşref Rüya’da Nisan’ın Büyük Çıkmazı: Bebek Kararı Ne Olacak?

Kanal D’nin iddialı yapımı Eşref Rüya, heyecan dolu otuz dokuzuncu bölümüyle çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. TİMS&B Productions imzalı, başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek gibi isimlerin yer aldığı dizide, bu hafta taşlar yerinden oynuyor.

Nisan’ın Zor Sınavı: Anne Olmaya Hazır mı?

Yeni bölümün en çarpıcı gelişmesi, Nisan’ın (Demet Özdemir) hamilelik haberiyle sarsılması oluyor. Eşref’in (Engin Akyürek) karanlık ve tehlikeli dünyasında bir çocuk büyütmenin imkansızlığını sorgulayan Nisan, büyük bir vicdan muhasebesi içine giriyor. Karnındaki bebek ve kendi geleceği için en doğru kararı vermeye çalışan Nisan, bu ağır yükün altında ezilirken izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Ticaret Savaşları Kızışıyor: Kadir ve Kenan Devrede

Yaşar ve Eşref arasındaki amansız kavga, yeraltı dünyasındaki dengeleri de sarsıyor. Kadir ve Kenan, bu kaosu fırsat bilerek Abbas üzerinden dönen büyük ticarete göz dikiyor. Ancak Eşref’in pes etmeye niyetinin olmaması, güç savaşlarını yeni bir boyuta taşıyacak.

Gürdal’ın İntikam Yemini

Gözünü karartan Gürdal, "Günahkar"ı bulup öldürmek için her yolu deniyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Gürdal’ın, aradığı kişiyi hiç ummadığı bir anda ve yerde bulması dizideki gizemi tırmandıracak.

Eşref Tuzağa mı Düşüyor?

Zekice hamleleriyle Yaşar’ın planlarını boşa çıkaran Eşref, avantajı ele geçirdiğini düşünse de büyük bir tehlike kapıda bekliyor. Nisan’ın hayatının riske girdiği o kritik anda, Eşref’in kendi kurduğu zafer sarhoşluğu içinde bir tuzağa çekilip çekilmediği merak konusu.