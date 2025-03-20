Eşref Rüya'da Kim Kimdir? İşte Oyuncu Kadrosu ve Karakterler...

Kanal D'nin yeni dizisi "Eşref Rüya", 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Tims&B yapımcılığında, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı ve Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı bu dizinin kadrosu ise oldukça güçlü!

Eşref Rüya’nın Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi ünlü isimlerin rol aldığı Eşref Rüya, Aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadele dolu bir hikaye ile ekranlara geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

Kaan Turgut

Aşkın Şenol

Şener Savaş

Ahmet Yıldırım

Kerem Alp Kabul

Bartu Zeytinci

Gökçem Çoban

Volkan Uygun

Taylan Güldere

Feriha Eyüboğlu

Macit Koper

Eşref Rüya’nın Karakterleri ve Özellikleri

Dizide her karakter farklı bir duygusal deneyim yaşatacak. Aşk, güç, ihanet, hırs ve mücadele temalarının iç içe geçtiği bu hikayede, her bir karakter derin bir yolculuğa çıkacak. İşte dizinin başlıca karakterleri ve özellikleri:

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy) : İstanbul'da Yetimler olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ravena Bosphorus Hotel 'in sahibi ve büyük aşkı Rüya ’sını her yerde arıyor.

: İstanbul'da olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. 'in sahibi ve büyük aşkı ’sını her yerde arıyor. Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün ve duygusal bir müzisyen. Afra ile hayat mücadelesi veriyor.

Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev alıyor ve Yetimler örgütünü çökertmek için var gücüyle çalışıyor.

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref’in sağ kolu, cesur ve kadınlara düşkün bir karakter.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyüğü, ailesiyle arasındaki ilişkileri düzeltmek için çaba sarf ediyor.

Yakup Karaşan (Macit Koper): Yetimler örgütünün direği, az konuşan ve son sözü söyleyen bir lider.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref’in rakibi, lider olma tutkusuyla yanıp tutuşuyor.

Serdar Günsur (Umut Karadağ): Soğukkanlı ve sert bir emniyet mensubu, Yetimler dosyasını çözmeye kararlı.

Eşref Rüya'nın İzleyiciyi Bekleyen Hikayesi

Her karakterin gizli derinlikleri, ihtirasları ve geçmişi, izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi yaşatacak. Eşref Rüya, sadece bir suç örgütü hikayesi değil, aynı zamanda aşk, ihanet ve güçlü bağların keşfe çıkıldığı bir yolculuk olacak.