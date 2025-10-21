Eşref Rüya'da Gerilim Tırmanıyor

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 19. bölümüyle heyecanı artırıyor. Eşref, kendisine tuzak kuran kişiyi bulmak için her şeyi göze alıyor.

Eşref Rüya'da Gerilim Tırmanıyor
Yayın Tarihi : 21-10-2025 13:10

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği iddialı dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senaryoda ise Ethem Özışık ve Lokman Maral yer alıyor. Her bölümüyle merak uyandıran yapım, bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Eşref İçin Tehlike Büyüyor

Yeni bölümde Dinçer’in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit haline gelir. Nisan, bu durum karşısında Eşref’i korumak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Ancak olayların perde arkasında çok daha karanlık bir plan vardır.

Kadir’in Riskli Hamleleri

Diğer yanda Kadir, yerini sağlamlaştırmak için yasadışı operasyonlarını büyütmeyi hedefler. Attığı adımlar, hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye sürükleyecektir. Kadir’in bu cesur ama tehlikeli hamleleri, dizinin tansiyonunu yükseltirken seyirciyi yeni bir çatışmanın ortasına çekecek.

Eşref’in Gerçeğe Yolculuğu

Eşref, peşindeki hayaletin kim olduğunu öğrenmek için her yolu denemeyi göze alır. Ancak bu sırada Çiğdem’le yüzleşmesi olayların yönünü tamamen değiştirecektir. Nisan’a sonunda kavuştuğunu düşündüğü anda ise, yeni engeller ortaya çıkar. Bu engeller, Eşref’in hem kalbini hem de inancını sınayacaktır.

Yeni Bölüm Heyecanı 

Gerilim dolu sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle Eşref Rüya, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi, her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

Eşref Rüya 19. Bölüm Fragman:
 


 

Eşref Rüya 19. Bölüm 2. Fragman:

 

