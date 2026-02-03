Eşref Rüya’da Flaş Ayrılık: Dinçer Karakteri Veda Ediyor!

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’da dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. TİMS&B Productions imzalı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapımda, sevilen bir ismin hikâyesi sona eriyor.

Taner Rumeli Ekibe Veda Ediyor

Dizinin senaryosunu kaleme alan Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın hikâye akışında yaptığı flaş değişiklikle birlikte, Dinçer karakterine hayat veren başarılı oyuncu Taner Rumeli projeden ayrılıyor.



Eşref Rüya’da Neler Oluyor?

Nisan (Demet Özdemir) ve Eşref (Çağatay Ulusoy) arasındaki imkansız aşkın ve İstanbul’un karanlık labirentlerinin anlatıldığı dizi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dinçer karakterinin gidişiyle birlikte, Eşref'in düşmanlarına karşı vereceği mücadelede nasıl yol alınacağı ise ise merak konusu.