Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!

Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran, yapımını TİMS&B Productions’ın üstlendiği rekortmen dizisi ‘Eşref Rüya’, bu hafta heyecan dolu 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcılığında, Uluç Bayraktar’ın rejisiyle ekrana gelen dizide sular durulmuyor.

Yaşar’ın Evinde Gerilim Hattı

Yeni bölümde Eşref ve Nisan’ın, Yaşar’ın evinde beklenmedik bir şekilde karşı karşıya gelmesi tüm dengeleri altüst ediyor.

Nisan'ın İsyanı: Eşref, Nisan ve Yaşar arasındaki bağı sorgulamaya kalkınca Nisan’dan sert bir karşılık alıyor. Artık Yaşar ile birlikte olmadıklarını hatırlatan Nisan, Eşref’in hayatına müdahale etmesine izin vermiyor.

Kendi Ayakları Üzerinde: Kimsenin desteğini istemeyen Nisan için yeni bir hayat kurma çabası, sandığından çok daha engebeli bir yola dönüşecek.

Çiğdem’den Dünyayı Altuüst Eden İtiraf!

Eşref, Yaşar ile girdiği o amansız güç savaşında geri adım atmamakta kararlı. Elindeki tüm kozları sahaya sürmeye hazırlanan Eşref, beklemediği bir yerden darbe alıyor.