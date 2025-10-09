'Eşref Rüya' Setinde Fanlardan Yoğun İlgi

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı ‘Eşref Rüya’, her hafta ekrana gelen bölümleriyle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Dizi ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanlardan birinde hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eşref ve Nisan’in sahnelerinin çekildiği bölgede toplanan kalabalık, oyuncuları görmek için saatlerce bekledi.

Devam eden çekimde Eşref ve Nisan karakterlerinin arabaya bindiği sahne sırasında bölgedeki yoğunluk artarken, aracın hareket etmesi bile bir süre mümkün olmadı.

O anlar hayranların kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D’de.