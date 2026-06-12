Eşref Rüya Bitti, Ortaklık Bitmedi! Görkem Sevindik Ve Kaan Turgut Aynı Filmde

Televizyon ekranlarında yakaladıkları güçlü sinerjiyle izleyicinin beğenisini kazanan iki başarılı oyuncu arayı hiç açmadan bu kez beyaz perdede bir araya geliyor. Bu hafta ekran yolculuğunu noktalayan ve izleyicisine veda eden fenomen dizinin yıldızları yeni bir sinema projesi için el sıkıştı. Gökhan Arı'nın yönetmen koltuğuna oturacağı Kem Yapım imzalı filmin okuma provası 18 Haziran'da yapılacak. Uğur Güvercin'in yazdığı filmin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Eşref Rüya'da Kadir'in (Görkem Sevindik) sağ kolu Kenan'a hayat veren Kaan Turgut Kantin filmiyle el sıkıştı.

Sete Çıkış Tarihi Belli Oldu: Geri Sayım Başladı

Yapımcılığını Kem Yapım'ın üstlendiği ve sıra dışı senaryosuyla dikkat çeken proje oyuncu kadrosunu tamamlar tamamlamaz motor demeye hazırlanıyor. Görkem Sevindik'in başrolünü oynayacağı Kantin filmi 21 Haziran'da sete çıkacak. Gökhan Arı'nın yönetmen koltuğuna oturacağı Kem Yapım imzalı filmin okuma provası 18 Haziran'da yapılacak. Uğur Güvercin'in yazdığı filmin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı.

Eşref Rüya Hasreti Sinemada Bitecek

Dizi hayranlarını heyecanlandıran en büyük detay ise ekran ortaklığı henüz yeni biten iki dostun beyaz perdede yeniden omuz omuza verecek olması oldu. Eşref Rüya'da Kadir'in (Görkem Sevindik) sağ kolu Kenan'a hayat veren Kaan Turgut Kantin filmiyle el sıkıştı. Böylece bu hafta final yapan Eşref Rüya'nın iki yıldızı yeniden buluşuyor. Ancak ikili bu kez izleyiciyi çok daha farklı bir atmosferle karşılayacak.

99 Yılında Erkek Yurdunda Geçen Korku-Komedi!

Filmin merakla beklenen konusu ve dönem konsepti de netleşti. Sinemaseverleri hem gerecek hem de kahkahaya boğacak olan yapım izleyiciyi 90'ların sonuna götürecek. 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki eski ve bakımsız bir erkek öğrenci yurdunda geçen korku komedi türündeki filmde Görkem Sevindik belalı "Hekim"i, Kaan Turgut da "Esat" rolünü canlandıracak. İkilinin canlandıracağı yeni karakterler arasındaki dinamik şimdiden sinema sektörü için büyük merak konusu oldu.