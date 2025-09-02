Eşref Rüya 2. sezon sete çıktı: Ulusoy ve Özdemir’den sürpriz kareler

Kanal D’nin çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon için sete çıktı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide özel bir çekim gerçekleştirildi. Klaketle kamera karşısına geçen ikilinin renkli kareleri ve videoları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den Özel Paylaşım

İlk sezonuyla dikkat çeken Eşref Rüya, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Dizinin yıldızları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, hayranlarına sürpriz yaparak yeni sezon çekimlerinin başladığını klaketle duyurdu. Yayınlanan kareler diziseverlerin heyecanını zirveye taşıdı.

Yeni Sezonun Konusu Dikkat Çekiyor

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Eşref Rüya, ikinci sezonunda da güçlü aşk hikâyesi, çatışmalar ve derinlikli karakterleriyle ekrana dönüyor. Bu sezonda Eşref ve Nisan’ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla daha da çetin bir mücadeleye sahne olacak.

Aşk, İntikam ve Mücadele Bir Arada

Eşref’in cezaevindeki hayatta kalma savaşı dışarıda intikam ve hesaplaşmalarla birleşecek. Nisan’ın şöhret yolculuğu ise karanlık sırlarla dolu yeni tehlikeler getirecek. İkilinin yeniden kesişen kaderi, izleyicilerin kalbine dokunacak. Aşk, ihanet ve güç savaşları ikinci sezonda çok daha güçlü bir şekilde ekrana yansıyacak.

Yeni Karakterler Sürpriz Katacak

Yapımını Tims&B’in üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral’a ait olan proje, yeni karakterlerin eklenmesiyle daha da sürükleyici bir hal alacak. Dizinin yeni sezonu, farklı cephelerde ilerleyen hikâyesiyle seyirciye nefes kesen bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Ekranlara Dönüş İçin Geri Sayım Başladı

Eşref Rüya, aşkın, ihanetin ve güç savaşlarının iç içe geçtiği sürükleyici senaryosuyla çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hayranlar şimdiden dizinin yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor.