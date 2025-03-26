“Eşref Rüya” 2. Bölümüyle Heyecanı Artırıyor!

Kanal D’nin yeni dizisi “Eşref Rüya”, ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını Tims&B, yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, aksiyon ve dram yüklü sahneleriyle dikkat çekiyor.

Eşref Rüya’nın Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

2. Bölümde Neler Olacak?

İlk bölümüyle büyük ses getiren “Eşref Rüya”, ikinci bölümünde gerilim ve aşk dolu sahneleriyle ekrana geliyor.

Eşref, aşireti karşısına alarak büyük bir savaşın içine giriyor. Ona düzenlenen hain saldırıda Nisan’ı korumayı başarsa da kendisi ağır yaralanıyor .

Ona düzenlenen hain saldırıda . Nisan, Eşref’i kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Ancak bu saldırı, Yetimler’in gündemine bomba gibi düşüyor ve herkes için tehlike çanları çalmaya başlıyor.

Ancak bu saldırı, ve herkes için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Çiğdem’in oyunları, Nisan’ı zor durumda bırakıyor. Çaresiz kalan Nisan, bu tuzaktan kurtulmak için yeni yollar arıyor .

Çaresiz kalan Nisan, . Eşref ve Nisan arasında giderek artan yakınlık, ikiliyi büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Öte yandan, zafer sarhoşu olan İzzet’i beklenmedik bir sürpriz karşılıyor .

Öte yandan, . Eşref, düşmanlarına karşı büyük bir intikam planı yaparken, emniyet cephesindeki yeni rakibiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Eşref Rüya Ne Zaman Yayınlanıyor?

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor. İkinci bölümü kaçırmayın!



Eşref Rüya 2. Bölüm Fragman:



