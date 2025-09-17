Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim"

Nişantaşı’nda Objektiflere Takıldı

Başarılı oyuncu Esra Ronabar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Balat’taki setten çıktığını söyleyen Ronabar, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen “Oğlunuz Mavi Rüzgar oyunculuk yapacak mı?” sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Ronabar; “Ne isterse o olsun. Anne ve baba olarak biz her zaman yanında olacağız. Önce kendine, sonra vatana millete hayırlı bir birey olması en büyük dileğimiz” dedi. Oyunculuk mesleğinin zorluklarına da dikkat çeken ünlü isim, “Türkiye’de oyunculuk her geçen yıl ağırlaşıyor. Bu yüzden biraz endişeliyim ama gönlünde hangi aslan varsa desteklerim” diye konuştu.

“Barış’la Çalışamayız Demiştim”

Eşi Barış Falay ile uzun süredir aynı projede yer almadıklarını söyleyen Ronabar, çarpıcı bir hatırasını paylaştı. Ünlü oyuncu; “Evde işler başka, sette işler başka… Yıllarca karı-koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. 3 dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve Barış’a ‘Seninle çalışamayız’ demiştim” ifadelerini kullandı. Ancak bu sözlerinin ardından yeni bir döneme işaret eden Ronabar, bu sezon bir tiyatro oyunu için düşündüklerini açıkladı. Fakat hem kendisinin hem de eşinin yeni dizi projelerine başlaması nedeniyle planın ertelendiğini söyledi.

Sağlıklı Yaşam ve Set Alışkanlıkları

Beslenme alışkanlıklarına da değinen başarılı oyuncu, yıllardır setlere kendi hazırladığı yemekleri götürdüğünü söyledi. Ronabar; “2017’den beri gluten, süt ve süt ürünlerini hayatımızdan çıkardık. Zeytinyağlımı, pilavımı evde yapıyorum. Biz eşitlikçi bir aileyiz, herkes sefer tasını kendi hazırlar. Barış da artık sete sefer çantasıyla gidecek” dedi. Esprili bir şekilde sözlerini tamamlayan Ronabar, “Ama bugün sette küçük bir kaçamak yaptım” diyerek gülümsetti.