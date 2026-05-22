Ece Seçkin Nasıl Kilo Verdiğini Anlattı!

Ece Seçkin hem sahne performansları hem de son dönemdeki değişimiyle magazin gündeminden düşmüyor. Mustafa Sandal için düzenlenen "Saygı" gecesindeki performansıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez hakkındaki zayıflama iddialarına açıklık getirdi.

İki Konser Arasındaki Görüntü Farkı Merak Uyandırdı

Mustafa Sandal gecesinde Reynmen ile sahne alan ve Yunanca şarkı performansıyla büyük beğeni toplayan Ece Seçkin bu etkinlikten kısa bir süre sonra verdiği başka bir konserdeki fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medyada iki konser arasındaki belirgin farkı gören takipçileri "Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar zayıfladı?" sorularını sormaya başladı.

Hızlı Zayıflamadım Suç Kostümün

Hakkında çıkan spekülasyonların ardından başarılı şarkıcıdan açıklama gecikmedi. Yaşanan değişimin sanıldığı gibi birkaç hafta içinde gerçekleşmediğini belirten Seçkin durumun tamamen kıyafet seçiminden kaynaklandığını şu sözlerle ifade etti:

"Mustafa Sandal'ın Saygı gecesinde giydiğim kostüm beni olduğumdan daha kilolu göstermişti. O geceden sonra sanki çok kısa sürede zayıflamışım gibi bir algı oluştu. Aslında zaten 8 aydır bu sürecin içindeydim ve bu sürede 10-12 kilo verdim."

8 Aylık Emeğin Sonucu

Fit görünümünün arkasında uzun soluklu bir disiplin ve emek yattığını vurgulayan Ece Seçkin; düzenli beslenme ve sporla kilo verdiğini Saygı gecesindeki görüntüsünün ise tamamen kostümün azizliği olduğunu belirterek tartışmalara açıklık getirdi. Yeni tarzıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı sahne çalışmalarını sürdürüyor.