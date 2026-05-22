Düşes’in Galasındaki Tartışmaya İlk Resmi Yanıt Gedi

Dijital dünyanın yeni formatı dikey dizi "Düşes" geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen galasıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Nurseli İdiz ve usta aktör Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı yapımın ilk gösterimi kırmızı halıda yaşanan ilginç anlarla magazin gündemini sarstı. Basın mensuplarının karşısına toplu halde geçen oyuncu kadrosu röportaj esnasında mikrofonların sırası nedeniyle karmaşık anlar yaşadı. Kameralar önünde yaşanan bu mikrofon trafiği kulislerde "soğuk rüzgarlar esiyor" iddialarını beraberinde getirdi. Gazetecilerin odağı haline gelen güzel oyuncu Pelin Karahan sokakta muhabirlerle karşılaşınca konu hakkındaki sessizliğini bozdu.

Mikrofon Sırası Kameralar Önünde Tartışma Yarattı

Galanın heyecanlı atmosferinde Pelin Karahan proje hakkındaki duygularını paylaşırken "Türkiye'de çok güçlü kadın var. Yapımımız güçlü olmak isteyen kadınlara feyz olacak" sözleriyle kadın gücüne vurgu yaptı. Tam bu esnada söze giren Nurseli İdiz "Kısaca hepimizin söyleyeceğini özetledi" diyerek aradaki konuşmayı toparlamaya çalıştı. Ancak asıl hamle Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Erdal Özyağcılar’dan geldi. Kendisine yönelen mikrofonları geri çeviren usta sanatçı "Beni almayın, burada yapımcımız, yönetmenimiz var. Bir sıralama hiyerarşi var. Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım." diyerek röportaj alanını terk etmek istedi. Bu sözler basında büyük bir kriz algısı yarattı.

"Erdal Ağabey Dünya Tatlısı Ve Çok Esprili Bir Adamdır"

Etiler sokaklarında objektiflere takılan Pelin Karahan galanın ardından basında geniş yer bulan gerginlik iddialarına açıklık getirdi. Yüzündeki tebessümle iddiaları yalanlayan güzel oyuncu ortada bir kavga veya saygısızlık olmadığını belirtti. Karahan durumun tamamen yanlış anlaşıldığını şu sözlerle ifade etti: "Asla iddia edildiği gibi bir müdahale durumu söz konusu değil. Erdal Özyağcılar dünya tatlısı neşeli ve son derece esprili bir insandır. O gece hepimiz aşırı keyifliydik çok eğlendik. Söylenenlerin aksine hiçbir gerginlik yaşanmadı."

"Bizim Ona Saygımız, Onun Da Bize Sevgisi Sonsuzdur"

Usta oyuncunun adaletli ve kibar duruşuna dikkat çeken Pelin Karahan açıklamasının devamında olayın perde arkasını anlattı. Özyağcılar’ın nezaket kuralları çerçevesinde hareket ettiğini belirten oyuncu "Erdal ağabey sadece kibarlık gösterdi. Benden sonra konuşma hakkını projenin mimarları olan yapımcıya ve yönetmenimize devretmek istedi. Sonrasında zaten bütün ekibi kendisi neşeyle yönlendirdi Nurseli Abla'yı yanaklarından öptü" dedi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu tekrarlayan Karahan "Olay tamamen Erdal ağabeyin mizahi kişiliğiyle alakalı. Bizim ona saygımız onun da bize sevgisi sonsuzdur." diyerek dedikoduların önünü kesti.