Uğur Güneş 5 Yıl Sonra Yeniden Adana’da!

Uğur Güneş kariyerinde önemli bir yere sahip olan Adana'ya yeni bir projeyle dönüyor. "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle büyük başarı yakalayan aktör, 5 yıl aradan sonra eski yapım şirketiyle yeni bir iş için yeniden el sıkıştı.

Tims&B ve Uğur Güneş'ten Yeni Proje

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Tims&B kod adı "Seni Yazdım Kalbime" olan yeni dizisinin başrolü için Uğur Güneş ile anlaşma sağladı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu ise deneyimli kalem Yıldız Tunç yazıyor. Yıllar sonra aynı ekibin Adana'da tekrar bir araya gelmesi şimdiden sektörde merak uyandırdı.

Yönetmen Koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı Var

Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı üstlenecek. Çekim kalitesi ve güçlü dramatik anlatımıyla dikkat çekmesi beklenen yapım hikayesiyle sınırları aşacak.

Almanya-Adana Hattında Güçlü Bir Dram

Hikayesi Almanya'da başlayıp Adana'nın köklü atmosferine uzanacak olan dizide Uğur Güneş "Kenan" adlı karaktere hayat verecek. İki ülke arasında gelişecek olan olaylar; sırlar, mücadele ve imkansız bir aşk teması etrafında şekillenecek. Önümüzdeki haftalarda çekimlerine başlanması planlanan dizide Güneş'e eşlik edecek kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise henüz netleşmedi.