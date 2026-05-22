Evine Baskın Yapılan Ünlü Oyuncu Onur Tuna Serbest Bırakıldı!

Onur Tuna bu sabah saatlerinde evine düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saat 07.00 sıralarında gözaltına alınan oyuncu jandarmadaki ifade işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından serbest kaldı.

Sabah 07.00'de Jandarma Baskını

Onur Tuna'nın Sarıyer'deki evine sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yasaklı madde operasyonu kapsamında baskın yapıldı. Gözaltına alınan ünlü oyuncu işlemleri için hızla Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada avukatları eşliğinde ifadesi alınan Tuna jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık Kontrolü ve Adli Tıp Süreci

Savcılık talimatıyla hastaneye sevk edilen Onur Tuna adli prosedürler gereği geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen ünlü oyuncudan testlerin eksiksiz yapılabilmesi adına saç ve kan örnekleri alındı. Numune verme işlemlerinin tamamlanması ve savcılık değerlendirmesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliye Çıkışında Avukatlarıyla İlk Kare

Serbest kalmasının ardından derin bir nefes alan ünlü oyuncu adliye çıkışında kendisini yalnız bırakmayan hukuk ekibiyle bir araya geldi. Onur Tuna zorlu sürecin ardından avukatları Ufuk Sıtkı ve Uğur Sıtkı ile birlikte objektiflere poz vererek adliyeden ayrıldı. Oyuncunun menajerlik şirketinden veya kendisinden konuya ilişkin resmi bir yazılı açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor.