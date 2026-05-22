Sergen Yalçın’ın Eğlenceli Gecesi Olaylı Bitti!

Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine veda ettikten sonra uzun süredir sessiz bir hayat tercih ediyordu. Başarılı sporcu dün gece İstanbul’un lüks eğlence mekanlarından birinde boy göstererek adeta sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Yalçın’ın yanında ünlü oyuncu Eren Hacısalihoğlu ve yakın dostları yer aldı. Mekan içinde oldukça keyifli saatler geçiren ekip çıkış kapısında ise kelimenin tam anlamıyla büyük bir kaosun ortasında kaldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda yaşanan sert tartışmalar sakin başlayan geceyi bir anda magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

Kameralar Açılınca Sinirler Gerildi: Eren Hacısalihoğlu Çileden Çıktı

Eğlence merkezinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen grup mekandan ayrılmak üzere kapıya yöneldi. Karşılarında basın mensuplarını bulan ekip flaşların ardı ardına patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada Sergen Yalçın’ın oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu muhabirlerin görüntü alma çabasına beklenmedik derecede sert bir tepki gösterdi. Gece Muhabiri’nin aktardığı bilgilere göre ünlü oyuncunun görevini yapan basın mensuplarına yönelik ağır hakaretler ve küfürler savurduğu iddia edildi. Çevredeki vatandaşların da şaşkınlıkla izlediği bu gergin anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Arka Koltuktaki Gizemli Kadın Yüzünü Gizlemeye Çalıştı

Yaşanan sözlü arbedenin sonrası Eren Hacısalihoğlu hızla Sergen Yalçın’ın lüks aracına bindi. Ancak o esnada otomobilin içinde yaşanan bir başka detay dışarıdaki kavganın bile önüne geçmeyi başardı. Aracın arka koltuğunda oturan ve kimliği henüz tespit edilemeyen gizemli bir kadın basının yoğun ilgisinden rahatsız oldu. Flaşlardan kaçmak adına başını öne eğen ve yüzünü saklamak için büyük çaba sarf eden kadın amacına tam olarak ulaşamadı. Kameralara net bir şekilde yansıyan bu gizemli yolcu sosyal medya platformlarında adeta bir merak konusu oldu ve hakkında binlerce yorum yapıldı.

Efsane Hoca Sessizliğini Korudu: Soruları Cevapsız Bıraktı

Tüm bu gürültülü ve gergin dakikalar yaşanırken gözler Türk futbolunun popüler figürü Sergen Yalçın’a çevrildi. Arkadaşının muhabirlerle girdiği sert diyaloglar karşısında soğukkanlılığını bozmayan tecrübeli teknik adam olaylara müdahale etmemeyi tercih etti. Muhabirlerin hem Beşiktaş’tan ayrılık süreci hem yanındaki gizemli kadına dair sorduğu soruları tamamen duymazdan gelen Yalçın tek bir kelime bile etmedi. Sessiz sedasız direksiyon başına geçen ünlü hoca arkadaşını ve gizemli misafirini de yanına alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.