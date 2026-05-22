Alina Boz’a Tiyatro Kariyerinin İlk Ödülü!

Alina Boz tiyatro sahnesindeki ilk deneyimiyle önemli bir başarıya imza attı. Çağan Irmak'ın ilk tiyatro oyunu olan ve sezon boyunca kapalı gişe oynayan "Palamut Zamanı"ndaki performansıyla genç oyuncu tiyatro kariyerinin ilk ödülünü kazandı.

Üstün Akmen Ödülleri'nde Alina Boz'a Ödül

Tiyatro eleştirmeni ve yazar Üstün Akmen anısına bu yıl 10. kez düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Tiyatro dünyasını bir araya getiren gecede Alina Boz sergilediği performansla jürinin beğenisini kazanarak "Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Palamut Zamanı Geceden 4 Ödülle Döndü

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz kasım ayında prömiyerini yapan "Palamut Zamanı" ödül törenine damga vuran yapımlardan biri oldu. Oyun; "En İyi Oyun", "En İyi Yönetmen" (Çağan Irmak), "En İyi Kadın Oyuncu" ve Alina Boz'un kazandığı "Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu" dahil olmak üzere geceden toplam 4 ödülle ayrıldı.

Sezon Boyunca Kapalı Gişe Oynadı

Ayda Aksel ve Alina Boz'u sahnede buluşturan oyun farklı kuşaklardan iki kadının kesişen hayat hikayesini konu alıyor. Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan sosyal medya linç kültürünü insanın yalnızlığını ve yabancılaşmasını Çağan Irmak'ın duru diliyle sahneye taşıyan yapım seyirciden yoğun ilgi gördü. Ayda Aksel ve Alina Boz'un sahne uyumuyla dikkat çeken ve sezon boyunca biletleri haftalar öncesinden tükenen oyun eleştirmenlerden de tam not aldı. İlk tiyatro sınavını başarıyla veren Alina Boz'un bu ödülle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtığı belirtiliyor.