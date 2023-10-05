Esra Erol'da Tıp Dünyası ve İzleyiciler Şoke Eden Olay

İstanbul'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan olay, televizyon ekranlarına da taşındı. Atv'de yayınlanan Esra Erol programında, Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın aldattığını iddia ederek kameralar karşısına çıktı. Ancak asıl şaşırtan olay, Veysel'in Özge adında bir kadından ikiz bebeklerinin olduğunun ortaya çıkması ve bu bebeklerden sadece birinin Veysel'e ait olduğunun anlaşılmasıydı.

ATV'nin popüler programlarından "Esra Erol'da", bir skandalı daha ekranlara getirdi. Türkiye'nin dikkatini çeken bu olay, izleyicileri hayrete düşürdü.

Aldatma İddiasıyla Başladı, İkiz Şokuyla Devam Etti

Betül Yurulmaz, programa başvurarak eşinin kendisini aldattığı iddiasında bulundu. Veysel Yurulmaz'ın, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a iş için geldiği ve kısa süre sonra Özge isimli bir kadından ikiz bebeklerinin olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

DNA Testi Talebi Ortaya Atıldı

Aldatma iddiasının ardından, 13 yıllık evliliğini sonlandırmak isteyen Veysel Yurulmaz'a, eşi Betül'den ilginç bir talep geldi. Betül, boşanma sürecinde Özge'nin ikiz bebeklerinin DNA testi yapılmasını istedi. Özge başlangıçta bu talebi reddetti fakat sonrasında kabul etti.

Beklenmedik DNA Sonucu Ortaya Çıktı

Yapılan DNA testinde, sürpriz bir sonuçla karşılaşıldı. Veysel Yurulmaz'ın ikiz bebeklerden sadece birinin gerçek babası olduğu belirlendi.

Tıp Dünyası ve İzleyiciler Şoke Oldu

Bu beklenmedik sonuç, tıp dünyasında büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. İzleyicilerden ünlü sunucu Esra Erol'a kadar herkes bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.