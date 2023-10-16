Esra Erol'da "Pes Artık" Dedirten Olay: 70 Yaşındaki Mehmet Amca'nın Şaşırtan Hikayesi

Gündüz kuşağının popüler programı "Esra Erol'da", her bölümünde izleyicilerini farklı yaşam öyküleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ancak bu sefer programda yer alan 70 yaşındaki Mehmet Karaçete'nin ifadeleri, stüdyodakileri olduğu kadar izleyicileri de derinden etkiledi.

Mehmet Amca'nın İddiaları

Mehmet Karaçete, programda büyük bir iddiayla ortaya çıktı. Kendisinden tam 40 yaş küçük olan Nurcan Avşar tarafından dolandırıldığını söyleyen Karaçete'nin anlattıkları karşısında Esra Erol bile şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet amca, sevgilisi için sahip olduğu tüm koyunları satarak servetini harcadığını belirtti.

Daha da şaşırtıcı olan bir diğer detay ise Mehmet Karaçete'nin, Nurcan Avşar için 40 milyar liralık altın aldığını ifade etmesiydi. Mehmet Amca, "Nurcan ve onun ailesi tarafından alıkonuldum. Bankadan 45 milyar lira para çekilmiş" iddiasında bulundu.

Nurcan Avşar'dan Savunma

Olayın diğer tarafı olan Nurcan Avşar, canlı yayında bu iddialara cevap verdi. Avşar, "Mehmet Bey'in yanına sadece bakıcı olarak başladım, dolandırıcılıkla veya evlilikle bir alakam yok" şeklinde konuştu.

Dini Nikahın Ardındaki Gerçek

Canlı yayına katılan bir diğer isim, Mehmet Karaçete ve Nurcan Avşar'ın dini nikahını kıyan Ali Bey oldu. Ancak Ali Bey, gerçek bir imam olmadığını ve nikahı Mehmet Bey'in talebi üzerine kıydığını belirtti. Bu durum karşısında Nurcan Avşar, "Şahitsiz nikah mı olur? Bu beyefendi bana yabancı. İlk defa görüyorum" dedi.

Programın sunucusu Esra Erol ise tüm bu yaşananların ardından Nurcan Avşar'a dönerek, "Gerçekten bu dediklerine inanıyor musun? Siz bu dini nikahı kıydınız" şeklinde tepkisini gösterdi.