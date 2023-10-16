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Esra Erol'da kurgu itirafı! Konuk canlı yayında ağzından kaçırdı

Son günlerde Türk televizyon dünyasının gözde programlarından biri olan Esra Erol'da, dikkat çeken bir itirafla sarsıldı. Programın merakla beklenen bölümünde, eşi tarafından aldatma iddiasıyla gündeme gelen Kevser Yirmibeş, stüdyoda yaşanan bir olayı açıkça dile getirerek programın kurgu olduğunu iddia etti. Bu şok iddia, izleyicileri ve sunucu Esra Erol'u büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

Esra Erol'da kurgu itirafı! Konuk canlı yayında ağzından kaçırdı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 17:12

ATV'nin en fazla izlenen programlarından biri olan "Esra Erol"da, bu kez programın kendisi gündemin başrolünde yer aldı. Kevser Yirmibeş'in programda yaşanan bir olayı itiraf etmesi, stüdyoda bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yirmibeş'in iddiasına göre, programın seyircileri alkışlaması talimatla gerçekleşiyordu ve bu talimat prodüksiyon ekibi tarafından veriliyordu. Kevser Yirmibeş, programın kurgusal bir içeriğe sahip olduğunu açıkça dile getirdi.

Kevser Yirmibeş'in Kurgu İddiası

Programa katılan Kevser Yirmibeş, eşi tarafından aldatma iddiasıyla stüdyoya konu olmuştu. Ancak programın ilerleyen dakikalarında, Yirmibeş'in sinirli tavırları ve programın kurgusal olduğunu iddia etmesi büyük bir sürprizdi. Seyircilerin alkışlaması sırasında Kevser Yirmibeş, prodüksiyon ekibinin seyircilere talimat verdiğini ve bu alkışların senaryo gereği olduğunu iddia etti. İzleyiciler, bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Erol'un Tepkisi

Kevser Yirmibeş'in kurgu iddiası, programın sunucusu Esra Erol'u da derinden etkiledi. Aniden gelen bu itiraf karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erol, Yirmibeş'in sözlerine nasıl yanıt vereceğini düşünürken kameraların karşısında beklemeye başladı. Programın geleceği ve bu iddianın yankıları merakla bekleniyor.

Esra Erol'un programı, yıllardır izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak bu son gelişme, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Kimileri programın kurgu olduğunu kabul ederken, kimileri ise iddiayı reddediyor ve programın gerçeklik payının olduğunu savunuyor. Bu olayın ardından programın izleyici kitlesi ve geleceği merak konusu oldu.

Esra Erol'un programı, televizyon dünyasında uzun süredir tartışılan ve büyük ilgi gören bir yapımdı. Ancak Kevser Yirmibeş'in programın kurgu olduğunu iddia etmesi, programın geleceği ve izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki yarattı.

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