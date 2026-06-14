Esra Erol Teyze Oldu! Bebeğin İsmi Şaşkınlık Yarattı

Eda Erol suda doğumla oğlu Baran’ı dünyaya getirdi. Esra Erol teyze olmanın mutluluğunu yaşarken aileye sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Esra Erol Teyze Oldu! Bebeğin İsmi Şaşkınlık Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 15:57

Esra Erol’un ailesi bu kez çok tatlı bir haberle gündemde. Ünlü sunucunun kız kardeşi Eda Erol anne oldu ve oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Ailede büyük bir sevinç yaşanırken Esra Erol da “teyze” olmanın heyecanını yaşıyor.

Görkemli Düğünden Mutlu Habere

Eda Erol geçtiğimiz yıl pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile Adile Sultan Sarayı’nda oldukça gösterişli bir düğünle evlenmişti. O düğün zaten magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Evliliğin ardından çok geçmeden hamilelik haberi gelmiş ve ailede yeni bir heyecan başlamıştı.

Eda Erol hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyurmuş ve bu haber kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı. Bir süre sonra da erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Böylece heyecan daha da artmıştı çünkü aile yeni üye için gün saymaya başlamıştı.

Suda Doğumla Gelen Sağlıklı Bebek

Doğum süreci de oldukça doğal ve özel bir yöntemle gerçekleşti. Eda Erol suda doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getirdi. Hem anne hem bebeğin sağlıklı olduğu öğrenildi. Bu da aileyi daha da mutlu etti. Doğum sonrası ilk anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

En çok merak edilen konu ise bebeğin adıydı. Doğumdan hemen sonra Eda Erol oğluna “Baran” ismini verdiklerini açıkladı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda tebrik mesajı geldi. Aileye “hayırlı olsun” yorumları yağdı.

Esra Erol’un Teyzeliği Gündem Oldu

Bu gelişmeyle birlikte Esra Erol da resmi olarak teyze oldu. Aile içindeki bu mutluluk özellikle hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Esra Erol’un yakın çevresi ve takipçileri de bu güzel haberi sevinçle karşıladı. Sosyal medyada “teyze Esra” yorumları bile yapıldı.

Eda Erol ve ailesi için yeni bir dönem başlamış oldu. Hem evlilik hem bebekle birlikte hayatlarında çok özel bir sayfa açıldı. Şimdi herkes küçük Baran’ın büyüme sürecini merakla bekliyor ve aileye mutluluk mesajları göndermeye devam ediyor.

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