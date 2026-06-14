Esra Erol İtiraf Etti! Telefon Kaydı Sosyal Medyayı Yıktı

Esra Erol yine gündeme oturdu ama bu sefer ne bir program tartışması ne de ekrandaki bir olay var. Konu tamamen eşi Ali Özbir’le aralarındaki eğlenceli bir detay. Meğer Ali Özbir’in Esra Erol’u telefona nasıl kaydettiği ortaya çıkınca sosyal medya bayağı eğlenmiş durumda.

Herkes “Aşkım” Beklerken Şaka Gibi Gerçek

Genelde insanlar eşlerini telefonlarına “aşkım”, “canım”, “hayatım” gibi klasik isimlerle kaydeder ya işte herkes Ali Özbir’den de böyle bir şey bekliyordu. Ama işin gerçeği hiç öyle değil. Esra Erol’un anlattığına göre durum biraz daha farklı ve açıkçası biraz da komik.

Esra Erol’un söylediğine göre kendisi eşini telefonuna “Emanetim” olarak kaydetmiş. Bunu da programda samimi bir şekilde paylaşmış. Zaten buraya kadar her şey normal gibi duruyor. Ama asıl bomba Ali Özbir’in Esra Erol’u rehberine nasıl kaydettiği kısmında patlıyor.

Ne Romantik Ne Klasik: Tam Bir Sürpriz

Esra Erol eşinin kendisini klasik romantik isimlerle değil oldukça farklı bir şekilde kaydettiğini anlatınca stüdyoda da sosyal medyada da kahkahalar kopuyor.

Ali Özbir’in telefonunda Esra Erol’un ya “ESR” şeklinde kısaltma olarak ya da daha da ilginci “Üç Kişi” diye kayıtlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu detayı duyanlar önce şaşırıyor sonra da gülmeye başlıyor.

Sosyal Medya Bu İtirafa Bayıldı

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada yayılınca yorumlar da gecikmiyor. Kimileri “çok cool bir ilişki” derken kimileri de “bu nasıl rehber ismi böyle” diyerek espri yapıyor.

Özellikle “Üç Kişi” detayı en çok konuşulan kısım oluyor. İnsanlar bu ismin ne anlama geldiğini tartışırken bazıları da bunun tamamen şaka amaçlı olduğunu düşünüyor.

Evliliklerine Dair Eğlenceli Bir Detay

Aslında bu olay çiftin ilişkisini daha da gündeme taşıyan eğlenceli bir anı gibi duruyor. Yıllardır birlikte olan Esra Erol ve Ali Özbir’in birbirlerine karşı bu rahat ve esprili tavırları da dikkat çekiyor. Yani ortada büyük bir kriz ya da olay yok; sadece sosyal medyanın bayıldığı türden tatlı bir “ev içi detay” var.