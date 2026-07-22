Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'tan Viral Olan Aşk Videosu

Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü çift bu kez romantik bir kareyle değil eğlenceli bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatilin keyfini çıkaran ikilinin neşeli halleri takipçilerinin de yüzünü güldürdü.

Özgü Kaya'nın tatilden peş peşe paylaştığı fotoğraflar Murat Dalkılıç'a da ilham verdi. Ünlü şarkıcı sevgilisinin paylaşımlarını esprili bir şekilde yorumlayarak kısa bir video hazırladı.

"Yok Canım Ne Kıskanması" Notu Dikkat Çekti

Murat Dalkılıç'ın paylaştığı videonun en çok konuşulan kısmı ise eklediği not oldu. Ünlü şarkıcı videoyu "Yok canım ne kıskanması" sözleriyle yayınladı.

Tamamen mizah amaçlı hazırlanan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler de videonun altına eğlenceli yorumlar yaparak çifte destek verdi. Kimileri Dalkılıç'ın espri anlayışını överken kimileri de çiftin enerjisini çok beğendiğini dile getirdi.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşamıyorlar

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya ilişkilerini çok göz önünde yaşamamaya çalışsalar da zaman zaman yaptıkları samimi paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Yaz tatilini birlikte geçiren ikili hem romantik kareleri hem birbirlerine yaptıkları tatlı şakalarla sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Takipçileri de çiftin doğal halleri sayesinde onları daha samimi bulduklarını belirten yorumlar yapıyor.

Özgü Kaya'nın Performansı da Konuşuldu

Öte yandan Özgü Kaya sadece tatil paylaşımlarıyla değil kısa süre önce seslendirdiği bir şarkıyla da dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaştığı performans birçok kullanıcıdan olumlu yorum aldı.

Hatta bazı takipçiler işi şakaya vurarak Murat Dalkılıç'a takılmayı da ihmal etmedi. Yapılan yorumlarda "Murat Dalkılıç'a güçlü bir rakip çıktı" ve "Evde rekabet başladı" gibi eğlenceli ifadeler öne çıktı.

Çiftin hem birbirleriyle olan uyumu hem sosyal medyadaki doğal tavırları hayranlarından tam not almaya devam ediyor. Görünen o ki Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya sadece aşklarıyla değil eğlenceli paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kalmayı sürdürecek.