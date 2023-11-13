Advert

Esra Bilgiç'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü!

Diriliş: Ertuğrul dizisindeki unutulmaz performansıyla tanınan Esra Bilgiç, verdiği bir röportajda kesinlikle yer almayı düşünmediği dizi ve filmleri açıkladı. Şu günlerde, güzel oyuncu Ata Demirer ile birlikte bir film projesinde yer alıyor.

Esra Bilgiç'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2023 12:35

Tanınmışlığını Diriliş: Ertuğrul ile kazandıktan sonra Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde başarıyla rol alan Esra Bilgiç, Posta gazetesine verdiği röportajda içten açıklamalarda bulundu.

En son Atatürk filmiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, asla yer almayı düşünmediği projeleri belirtti. Bilgiç, şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısına zarar verebilecek rolleri kesinlikle kabul etmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca, fikirleri normalleştirebilecek ve doğaya, hayvanlara zarar verebilecek bir karakteri canlandırmayacağını vurgulayan Bilgiç, sosyal medyada bazı tepkilerle karşılaştı.

Güzel oyuncuya, geçmişte rol aldığı Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizileri hatırlatıldı ve bu dizilerin konuları eleştirildi. 

Hayranları ise "Oyuncu dediğin budur" diyerek Esra Bilgiç'e destek oldu.

 

Benzer Haberler
Burak Özçivit: Bahsetmek doğru olmaz Burak Özçivit: Bahsetmek doğru olmaz
Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Ayşenur Parlak hayatını kaybetti!
Ebru Yaşar'dan olay yaratacak sözler: Ebru Yaşar'dan olay yaratacak sözler: "O kadar da lakayit olamam"
Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt gecelerde Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt gecelerde
Yemekteyiz'de yemeği beğenmedi, lahmacun söyledi Yemekteyiz'de yemeği beğenmedi, lahmacun söyledi
Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu! Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu!
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...