Esra Bilgiç'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü!

Tanınmışlığını Diriliş: Ertuğrul ile kazandıktan sonra Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde başarıyla rol alan Esra Bilgiç, Posta gazetesine verdiği röportajda içten açıklamalarda bulundu.

En son Atatürk filmiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, asla yer almayı düşünmediği projeleri belirtti. Bilgiç, şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısına zarar verebilecek rolleri kesinlikle kabul etmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca, fikirleri normalleştirebilecek ve doğaya, hayvanlara zarar verebilecek bir karakteri canlandırmayacağını vurgulayan Bilgiç, sosyal medyada bazı tepkilerle karşılaştı.

Güzel oyuncuya, geçmişte rol aldığı Ramo ve Kanunsuz Topraklar dizileri hatırlatıldı ve bu dizilerin konuları eleştirildi.

Hayranları ise "Oyuncu dediğin budur" diyerek Esra Bilgiç'e destek oldu.