Esra Bilgiç'e bomba partner! Hayranları çıldıracak!

"Alboraların Sert Kışı" dizisinde Esra Bilgiç'in partneri bakın kim olacak? İşte detaylar...

Esra Bilgiç'e bomba partner! Hayranları çıldıracak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 11:56

Tay Yapım’ın Kanal D için hazırladığı "Alboraların Sert Kışı" dizisi, yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday. Lübnan yapımı Al Hayba'nın yerli uyarlaması olacak olan dizi, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başrolde Esra Bilgiç

Dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi. Bilgiç, yıllarca Kanada’da yaşayan ve eşi Cihan’ın ölümü üzerine oğlu ile birlikte Mardin’e dönen Alya karakterine hayat verecek. Alya, eşi Boran Albora'nın vasiyetini yerine getirmek isterken bir aile kaosunun içine sürüklenecek.

Yönetmen ve Senarist Belli Oldu

"Alboraların Sert Kışı"nın yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturacak. Dizinin senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alacak. İkilinin iş birliği, dizinin kalitesini ve başarısını garantiliyor.

Ozan Akbaba İddiası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol erkek oyuncusu büyük merak konusuydu. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Boran’ın kardeşi Cihan rolü için Ozan Akbaba ile görüşmeler sürüyor. Akbaba, son olarak tabii için yazdığı ve Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği “Çırak” adlı 10 bölümlük dizide yer almıştı.

Hikaye ve Karakterler

"Alboraların Sert Kışı", Alya’nın Mardin'e dönüşü ve aile içinde yaşanan olaylar etrafında şekillenecek. Dizi, izleyicilere hem dram hem de gerilim dolu anlar yaşatacak.

"Alboraların Sert Kışı", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak ve uzun süre gündemde kalacağa benziyor.

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