Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano'da Kutladı

Esra Bilgiç 33. yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano’da kutladı. Ünlü oyuncunun evlilik ve anne olma isteği dikkat çekti.

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
Yayın Tarihi : 15-10-2025 17:47

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, 33. yaşını İtalya’nın büyüleyici şehri Milano’da kutladı. Ünlü oyuncuya bu özel gecede bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi, DJ Faruk Sabancı eşlik etti. Çiftin romantik kutlaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Milano’da Romantik Doğum Günü Kutlaması

Bir yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştı. Geçtiğimiz aylarda Sabancı, güzel oyuncuyu ailesiyle tanıştırmıştı. Bu adım, çiftin ciddi bir ilişki yaşadığının en büyük kanıtı olarak görülmüştü.

Şimdilerde İtalya tatilinde olan çift, Milano’nun şık restoranlarından birinde doğum günü kutlaması yaptı. Doğum günü akşamında çekilen kareyi Faruk Sabancı, sosyal medya hesabından “İyi ki doğdun aşkım” notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Evlilik Hazırlığı mı?

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Esra Bilgiç sevgilisiyle evlilik planları yapıyor. Yakın çevresine “Artık evlenip anne olmak istiyorum” dediği iddia edilen oyuncunun, Milano’daki doğum günü tatilinde bu konuyu sık sık konuştuğu öğrenildi.

Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çeken Esra Bilgiç, geçmişte futbolcu Gökhan Töre ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Şimdi ise kalbini yeniden Faruk Sabancı’ya kaptıran oyuncu, yeni yaşına aşk dolu bir başlangıç yaptı.

