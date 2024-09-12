Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı el ele görüntülendi!

Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Esra Bilgiç ve prodüktör-DJ Faruk Sabancı, ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Etiler’deki bir restoranda baş başa akşam yemeği yiyen ünlü çift, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birlikteliklerinin gidişatı hakkında sorulara "Her şey yolunda, çok teşekkür ederiz. Bunlar için biraz erken, daha uygun bir vakitte konuşuruz" diyen Bilgiç ve Sabancı, ilişkileriyle ilgili detay vermekten kaçındı. İkili, kısa sohbetin ardından otomobillerine binip mekândan ayrıldı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, ilk olarak geçtiğimiz ay Çengelköy’de birlikte görüntülenmiş ve o günden beri aşk yaşadıkları konuşuluyordu. El ele verdikleri bu poz ise, ilişkilerinin ciddiyetine dair önemli bir işaret olarak yorumlandı.