Esmerin Adı Oya Şarkısı Nasıl Yazıldı? Duyanları Duygulandıran Hikaye...

Bazı şarkıların hikâyesini öğrendiğinizde daha önce defalarca dinlediğiniz sözler bir anda başka bir anlam kazanmaya başlar. Azer Bülbül’ün hafızalara kazınan "Esmerin Adı Oya" şarkısı da böyle. Yıllarca dilden dile söylenen bu eserin adındaki "Oya"nın kim olduğu merak konusu oldu. Şarkının ardında gerçek bir kişinin bulunduğu ve bu ismin Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Oya Aydoğan’a ait olduğu ise yıllar sonra gündeme geldi.

Azer Bülbül’ün gençlik döneminde Oya Aydoğan’a karşı platonik bir aşk beslediği, sanatçıya duyduğu hayranlığın da şarkıya ilham verdiği anlatıldı. Bülbül’ün bu duyguyu bir aşk itirafı yerine şarkının sözlerine taşıması, eserin hikâyesini daha da özel hâle getirdi. Üstelik yıllar sonra Oya Aydoğan’ın yaptığı açıklama, şarkıyla ilgili anlatılanların en önemli dayanaklarından biri oldu.

Şarkıdaki Oya Gerçekten Oya Aydoğan'dı

Şarkının hikâyesi yıllar boyunca magazin basınında yer aldı. Ancak bu anlatının en dikkat çekici tarafı, Oya Aydoğan'ın kendisinin yaptığı açıklamaydı.

Aydoğan, Azer Bülbül'ün 2012'deki ölümünün ardından katıldığı Söylemezsem Olmaz programında, şarkıdaki Oya'nın kendisi olduğunu söyledi. Böylece yıllardır anlatılan hikâyeyi birinci ağızdan doğrulamış oldu.

Şarkının sözlerinde Oya'nın güzelliğinden ve nazından söz edilmesi de bu hikâyeyle birlikte farklı bir anlam kazandı. Bülbül'ün Aydoğan'a duyduğu hayranlığın şarkıya ilham verdiği aktarılıyor.

"Esmerin Adı Oya" Bir Uyarlamaydı

Şarkıyla ilgili önemli bir ayrıntı daha var. Eserin tamamının Azer Bülbül tarafından bestelendiğini söylemek doğru değil. Akademik bir çalışmada, Bülbül'ün eseri mevcut bir ezgiden Türkçeye uyarladığı; müzik bilgisinin ise Atalay Keskin adına kaydedildiği belirtiliyor. Çalışma, eserin 1985 yılında Uzelli etiketiyle yayımlandığını da kaydediyor.

Bu uyarlamada Azer Bülbül'ün yazdığı sözler, şarkının bilinen hikâyesini oluşturdu. "Esmerin adı Oya" dizesi de zamanla sanatçının Oya Aydoğan'a duyduğu aşkın simgesi hâline geldi.

Yıllar sonra Oya Aydoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte şarkının ardındaki isim de netleşmiş oldu. Azer Bülbül artık hayatta değil, Oya Aydoğan da 2016'da aramızdan ayrıldı. Fakat "Esmerin Adı Oya", iki sanatçının adını yıllar sonra bile aynı hikâyede buluşturan şarkılardan biri olarak yaşamaya devam ediyor.