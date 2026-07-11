Eski Survivor Yarışmacısı Bennu Gerede: "Vajina Sağlığım İçin Mastürbasyon Yaparım"

Görsel sanatlar ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bennu Gerede dijital mecralarda paylaşılan son videosuyla adından söz ettiriyor. Kitlelerin 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla yakından tanıdığı ünlü moda fotoğrafçısı cinsel sağlık üzerine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı "Aşk Ölümden Soğuktur" sinema filmindeki performansıyla ödül alan oyuncu bu kez yoga ve meditasyon pratiklerinin ötesine geçerek tamamen beden farkındalığına odaklandı. Gerede sosyal ağlarda hızla yayılan yeni görüntülerde kadınların kendi anatomilerini keşfetmesi gerektiğini savunarak konuyu doğrudan biyolojik bir temele dayandırdı.

Vajina Sağlığı İçin Mastürbasyon Vurgusu

Gerede dijital platformlarda gündem olan konuşmasında kadın sağlığına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Vajina sağlığını korumak adına mastürbasyon yaptığını açık yüreklilikle belirten Gerede bu pratiğin tüm kadınlar için bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Kadınların kendi vajinal bölgelerini keşfetmelerinin önemini anlatan ünlü isim bu sayede sağlıklı bir seks hayatının kapılarının aralanacağını savundu. Bireylerin ne istediklerini, neleri sevdiklerini ve hangi noktalardan zevk aldıklarını ancak bu fiziksel tanıma süreciyle öğrenebileceklerini aktardı. Gerede cinsel tatminin zihin, ruh ve beden bütünlüğünü korumadaki hayati rolüne dikkat çekerek bu konunun bir utanç kaynağı ya da toplumsal tabu olarak görülmesini sert bir dille eleştirdi.

Geçmişten Bugüne Süregelen Kitap Hazırlığı

Bennu Gerede’nin cinsel özgürlük ve kadın doğası üzerine yaptığı cesur çıkışlar aslında bir ilk niteliği taşımıyor. Başarılı yazar üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni kitabı öncesinde de benzer felsefi yaklaşımları kamuoyuyla paylaşmıştı. Kadın bedenini kutsal bir tapınağa benzeten ve her kadının kendisini güçlü hissetmesi gerektiğini savunan Gerede, toplumsal baskıların bu doğal duyguları insanların elinden aldığını belirtmişti. Herkesin yargılanma veya damgalanma korkusu yaşamadan sevgiyi ve arzuyu paylaşabilmesi gerektiğinin altını çizen ünlü figür sevişmeyi hayatın en güçlü birleşim anı olarak tanımlıyor.

Özel Yaşamı

Kariyeri boyunca hem sanatsal üretimleriyle hem çalkantılı özel hayatıyla magazin basınının odağında yer alan Gerede, her dönem sansürsüz duruşunu korudu. 1999'da fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlenerek üç çocuk sahibi olan sanatçı, yollarını ayırdıktan sonra da farklı isimlerle gündeme geldi. İlerleyen süreçte Ahmet Ağaoğlu ile olan birlikteliğinden bir erkek çocuk daha dünyaya getiren ünlü isim daha sonra iş insanı Cem Büyükhanlı ile kısa süren bir evlilik gerçekleştirdi. Yaşadığı tüm zorluklara ve ilişkilerindeki çalkantılara rağmen kendi doğrularından ödün vermeyen yazar son olarak Fransız heykeltıraş Aurele Ricard ile olan birlikteliğiyle adından söz ettirmişti. Gerede şimdilerde tamamen içsel dönüşüm süreçlerine yoğunlaşarak takipçilerine rehberlik etmeyi sürdürüyor.