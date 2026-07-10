Eski Survivor Şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in Kızı İlis 1 Yaşında

İsmail Balaban ile İlayda Şeker televizyon ekranlarının popüler yarışma programı Survivor’ın 2021 sezonunda aynı takımda mücadele ederken tanıştı. Yarışma süresince sergiledikleri dostane ilişkileri adadan döndükten sonra ciddi bir beraberliğe dönüştü. Çift birlikteliklerini resmiyete dökme kararı alarak Kasım 2022'de görkemli bir düğün merasimiyle evlendi. Eğlence ve spor camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle hayatlarını birleştiren ikili evlilik yaşantılarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürdü.

Canlı Yayında Gelen Müjdeli Haber

Evliliklerinin ardından sakin bir yaşam süren ikiliden ilk bebek müjdesi yine kendilerini kitlelere tanıtan yarışma platformunda geldi. İsmail Balaban, Survivor’ın 2025 sezonunun ilk canlı yayınında eşi İlayda Şeker’in hamile olduğunu izleyicilere duyurarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu sevinçli haberin ardından heyecanlı bir bekleyiş sürecine giren eski şampiyon ve eşi geçtiğimiz yılın temmuz ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma duygusunu tattı. Çift, dünyaya gözlerini açan kız bebeklerine İlis ismini verdi.

Sosyal Medyada İlk Yaş Günü Coşkusu

Bugün itibarıyla ilk yaşını tamamlayan minik İlis için aile arasında neşeli bir kutlama organizasyonu düzenlendi. Sosyal ağları aktif biçimde kullanan popüler anne ve baba, kızlarının bu özel gününü dijital mecralardan ilan etti. Instagram hesapları üzerinden kutlamaya ait renkli anları paylaşan çift fotoğrafların altına "İlis'imiz 1 yaşında" notunu ekledi. Kısa süre içinde magazin sayfalarında yayılan bu aile tablosuna binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Takipçilerden Gelen Benzerlik Yorumları

Paylaşılan kutlama fotoğraflarında en çok dikkat çeken unsur küçük İlis’in fiziksel görünümü oldu. Sosyal medya kullanıcıları minik kızın babası İsmail Balaban’a olan benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğrafın altına yorum bırakan yüzlerce takipçi İlis’in yüz hatlarının ve bakışlarının tamamen babasını andırdığını belirterek "Babasının kopyası" şeklinde nitelendirmelerde bulundu. Başpehlivan Balaban ve Şeker aldıkları güzel geri dönüşlerle birlikte kızlarının ilk yaş günü heyecanını hayranlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.