Eski milli futbolcu Serkan Balcı'nın olaylı geccesi!

Eski milli futbolcu Serkan Balcı önceki gecce bir mekadan kız arkadaşlarıyla çıkarken görüntülendi. Biten evliliğiyle ilgili sorular, Balcı’yı kızdırdı. Balcı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının; "Serkan Bey, 2019 yılında eşinizden boşandınız. Boşanma sebebi eşinizi aldatma mıydı?" sorusu üzerine çileden çıktı.

"SİZ KİMSİNİZ!"

"Bu nasıl soru, siz kimsiniz? Beni çekseniz kaç yazar! Bak bunlarla şimdi eve gideceğim" diyerek ağza alınmayacak Küfürler savuran Serkan Balcı, daha da ileri giderek muhabirlere orta parmak işareti yaptı.

Mekan çıkışı kalabalık içinden birkaç kişi, bağırarak küfürler savuran Balcı'yı değil de, görüntü alan gazetecileri engelleyip; üzerlerine yürüdüler.