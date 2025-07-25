Eski Futbolcu Pascal Nouma: “Diskolar Bizden Geçti”

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Nouma, yıllar önce tribünlerde yankılanan “Pascal bizi diskoya götür” tezahüratına yanıt verdi.

“Artık Disko Defterini Kapattık”

Kameraların sorularını yanıtlayan Pascal Nouma, yılların kendisine olgunluk kattığını belirtti. “Artık bitti öyle diskolar, yaşlandık vallahi. Evden işe, işten eve gidiyorum. Bizden geçti artık” ifadeleriyle güldüren eski futbolcu, geçmişteki renkli hayatına gönderme yaptı. Nouma’nın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hayran İlgisi Yoğun Oldu

Cihangir’de objektiflere yansıyan Nouma, etrafını saran hayranlarını kırmadı. Her biriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren ünlü isim, samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri kazandı. Taraftarlarının hâlâ kendisine büyük ilgi gösterdiğini belirten Nouma, Beşiktaş camiasına olan sevgisini de her fırsatta dile getiriyor.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Pascal Nouma’nın “diskolar bizden geçti” açıklaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarlar, eski günlere atıfta bulunan yorumlar yaparak Nouma’ya sevgi dolu mesajlar gönderdi. Özellikle Beşiktaşlı futbolseverler, Nouma’nın kulüp tarihindeki özel yerini vurgulayan paylaşımlarla eski futbolcuyu onurlandırdı.