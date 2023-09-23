Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız

Eşler arasındak ilişkinin temel taşı güvendir. Birbirine güvenmeyen iki kişinin sağlıklı bir ilişki yürütmesi eredeyse imkansız. Sağlaması oldukça zor olan güvenin yıkılması ise bir yalana bakar. Peki eşinizden şüphelinyor ancak yalan söyleyip söylemediğinden emin olamıyor musunuz? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız.

Eşler arasında kurulan güvenin en büyük düşmanı olan yalanı yakalamanın çok kolay bazı yolları var. İnsanlar sadece eşine değil herhangi birine yalan söylerken bazı klasik davranışlarda bulunur. Bu davranışlarla kendini eleverdiğinin farkında olmadan yalan söylediğini belli eder. Bu davranışların başlıcaları ise şöyle;

Göz Temasından Kaçınır

Yalan söyleyen bir insanın yaptığı en klasik davranış göz temasından kaçınmaktır. İnsanların dili yalan söylese de gözleri mutlaka karşı tarafa doğruyu anlatacaktır. Bu nedenle yalan söyleyen insanlar yalanını gizlemek için göz teması kurmaktan kaçınır. Konuşurken göz göze gelmemeye çalışıyor, normalde olduğundan daha fazla göz kırpıyorsa muhtemelen eşiniz size yalan söylüyordur. Bunun farkında olan profesyonel yalancılar ise özellikle yalan söylerken göz temasını kesmemeye dikkat eder. Bu sebeple eşinizin yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız diğer kriterleri de değerlendirmenizde fayda var.

Söyledikleri Birbirini Tutmaz

Yalan söyleyen insanlar, o an yalan söyledikleri konu hakkında bir senaryo kurmak zorundadır. Daha inandırıcı olması için sadece o konuda yalan söylemez, yalanı destekleyecek bir senaryo içinde başka yalanlar da söylerler. Ancak gerçekte yaşanmayan bir konu hakkında söylenen şeyler kolay akılda kalmaz. Bu sebeple eşinizin bir konuda yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız, farklı zamanlarda o konu hakkında bazı sorular sorabilir ve aynı cevabı alıp alamadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Anda Sinir Patlaması Yaşayabilir

Yalan söyleyen insanlar kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder. Ayrıca yalanının ortaya çıkacağından korkan insanlar, bu durumlardan ötürü oldukça agrasif davranışlar sergiler. Konuşma esnasında yalanının ortaya çıkacağından korkan insanlar, bu konuşma esnasında sinirlenecektir. Eşiniz bir konuşma esnasında gereksiz sinirli tavırlar sergiliyor ve sizi suçlayıcı konuşuyorsa yalan söylüyor veya bir yalanını saklamaya çalışıyor olabilir.

Konuyu Detaylara Boğar

Yalan söyleyen insanlar konu hakkında olması gerekenden fazla detay verir. Bunun başlıca sebebi ise konu hakkında yeterli bilgiye hakim olduklarını karşı tarafa hissettirmektir. Konuşurken fazla detay veren bir eşin yalan söylediğinden şüphelenmekte haklısınız.

Kaşıntı ve Fazla Hareket Yalanı Ele Verir

Yalan söyleyen insanlar yanlış bir davranış içinde olduğunun farkındadır. Bu farkındalık içten içe bir rahatsızlık yaratır. Yalan söyleyen insanlar, söz konusu rahatsızlık nedeniyle özellikle burun, alın, baş gibi yerlerini kaşıyabilir. Ayrıca yalana başvuran insanlar sürekli hareket eder ve adeta yerinde duramaz.