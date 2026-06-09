Eser Yenenler’den Halaylı 7. Yıl Paylaşımı Olay Oldu!

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti evliliklerinde tam 7 yılı geride bıraktı. Zaten sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu özel günü de yine kendi tarzlarında kutladı: bol kahkahalı, biraz nostaljik ve tabii ki biraz da halaylı!

Her Şey Bir Halay Fotoğrafıyla Başladı

Eser Yenenler düğünlerinden kalan bir halay karesini paylaşarak hem geçmişe gitti hem takipçilerini gülümsetti. Fotoğrafın altına yazdığı mesaj da en az fotoğraf kadar dikkat çekti. “O halaydan 7 yıl sonra buradayız ama sanki hala o anın içindeyiz” diyerek hem romantik hem de eğlenceli bir not düştü.

Bir yandan da “İçimizdeki halay coşkusu hiç bitmesin” diyerek eşi Berfu’ya sevgisini yine kendi esprili tarzıyla dile getirdi.

Berfu’dan Efsane Yorum: “Benim Alakam Ne?”

Tabii Eser’in paylaşımı sadece romantik kalmadı, biraz da kahkaha sebebi oldu. Berfu Yenenler eşinin paylaşımına yorum yaparak yine ortalığı neşelendirdi. “Halay: ben ne alaka?” diyerek kendi kendine espri yapan Berfu, takipçileri de güldürmeyi başardı.

Zaten bu çiftin en sevilen yanı da tam olarak bu: romantizmi de mizahı da aynı anda yaşayabilmeleri.

7 Yıl İki Çocuk ve Bir Sürü Anı

Çift 2019 yılında evlenmişti. O günden bu yana hem özel hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyorlar. Bu evlilikten iki çocukları oldu ve aile hayatlarını da oldukça aktif şekilde paylaşıyorlar.

Yani sadece “7 yıl geçti” değil, aynı zamanda dolu dolu yaşanmış bir süreçten bahsediyoruz.

Berfu’dan Duygusal Mesaj da Geldi

Eğlenceli yorumların yanında Berfu Yenenler kendi hesabından daha duygusal bir paylaşım da yaptı. “Daha dün evlenmiş gibiyiz” diyerek zamanın nasıl geçtiğine inanamadığını söyledi. Eşine olan sevgisini de açık açık dile getirerek “Aynısından bir 7 yıl daha” isteğini yazdı.

İkilinin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Takipçileri hem romantik mesajlara hem de esprili yorumlara bol bol kalp ve gülücük bıraktı. Görünen o ki Eser ve Berfu, hem birbirlerine hem de izleyenlere iyi gelen bir çift olmaya devam ediyor.