Eser Yenenler Destekledi, Takipçiler Eleştirdi: Berfu Yenenler’den Flaş Karar.

Sosyal medya fenomenliğinden sunuculuğa uzanan kariyeriyle dikkat çeken Berfu Yenenler, Instagram üzerinde başlattığı "ücretli abonelik" sistemiyle magazin gündemine oturdu. Son dönemde ünlü isimler arasında popüler hale gelen bu akıma dahil olan Yenenler, gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Eser Yenenler İlk Abonesi Oldu

Merve Boluğur, Ece Seçkin ve Melek Mosso gibi isimlerin izinden giden Berfu Yenenler, özel içeriklerini paylaşmak için abonelik butonunu aktif etti. Sistemin ilk destekçisi ise eşi Eser Yenenler oldu. Eser Yenenler, eşine ilk abone olan kişi olarak desteğini gösterse de, sosyal medya kullanıcıları aynı fikirde değildi.

Eleştiri Yağmuru Geri Adım Attırdı

Abonelik sisteminin devreye girmesiyle birlikte takipçilerinden "Her şeyi paraya döküyorsunuz" ve "İçerikler zaten her yerde var" şeklinde eleştiriler alan Berfu Yenenler, bu duruma fazla dayanamadı. Gelen negatif yorumların ardından ünlü isim, abonelik sistemini kısa süre içinde tamamen kapatma kararı aldı.

Melek Mosso Rekora Koşuyor

Berfu Yenenler sistemden çekilse de, bu yöntemi başarıyla sürdüren isimler dudak uçuklatan kazançlar elde etmeye devam ediyor. Şarkıcı Melek Mosso'nun abonelik sisteminde 9.200 aboneye ulaştığı ve bu yolla aylık yaklaşık 370.000 TL ek gelir sağladığı öğrenildi.