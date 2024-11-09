“Esas Oğlan” dizisinden iddialı ilk tanıtım!

Aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının ‘esas oğlan’ı bulma arayışını anlatan “Esas Oğlan” dizisinin cesur sahneleriyle dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. 22 Kasım’da GAİN izleyicisiyle buluşacak bu romantik komedide başrolü, ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise paylaşıyor.

Dizide Ceren (Hadise), aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik, Selma (Seda Bakan) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreçte hayatları büyük değişime uğrar.

“Esas Oğlan”da Seda Bakan ve Hadise’ye Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi başarılı oyuncular da renk katıyor.

Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Esas Oğlan”, 22 Kasım’da sadece GAİN’de…