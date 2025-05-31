Ertan Saban'ın “İtiraf” Dizisindeki Partneri Dilan Çiçek Deniz Oldu!

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz, tabii platformuna özel “İtiraf” dizisinde başrolleri paylaşacak. Çekimler 30 Haziran’da Ankara’da başlıyor.

Ertan Saban'ın “İtiraf” Dizisindeki Partneri Dilan Çiçek Deniz Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2025 19:50

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Vlad karakteriyle ekranlara damga vuran Ertan Saban, bu yaz dijital platform tabii için yepyeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Krom Medya imzası taşıyan, yönetmenliğini Ekrem Arslan’ın üstlendiği “İtiraf” adlı polisiye-macera türündeki dizide Saban’ın partneri de belli oldu.

Başrolde Dilan Çiçek Deniz

Son olarak “Alev Alev” dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, “İtiraf” dizisinin başrol kadın oyuncusu olarak kadroya dahil oldu. 10 bölümden oluşacak dizi, polisiye ve macera dolu yapısıyla dikkat çekerken, Dilan Çiçek Deniz ve Ertan Saban’ın uyumu şimdiden merak uyandırıyor.

Çekimler Ankara’da Başlıyor

“İtiraf” dizisinin çekimleri, 30 Haziran itibarıyla Ankara’da başlayacak. Dizi, sürükleyici hikayesi, çarpıcı sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla tabii platformunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Polisiye atmosferin hâkim olacağı yapımda, Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz’in karakterleri arasındaki dinamikler dizinin en çok konuşulan detaylarından biri olacak gibi görünüyor.

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz Aynı Projede İlk Kez!

İzleyiciler, iki usta oyuncunun ilk kez aynı projede buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Hem güçlü senaryosu hem de yıldız kadrosuyla “İtiraf”, yaz sezonunun dijital platformda ses getiren işlerinden biri olacak.

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