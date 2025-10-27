Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in Başrollerini Paylaştığı 'Persona' Yayınlandı

Yeni Dizi: Suç ve Kimlik Üzerine Sarsıcı Bir Hikâye

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii, özgün yapımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Platform, yeni orijinal dizisi Persona ile izleyiciyi suç psikolojisinin karanlık yönleriyle yüzleştiriyor. Yönetmenliğini Ekrem Arslan’ın üstlendiği ve senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı dizi, yapımcılığını Krom Medya’nın gerçekleştirdiği yüksek prodüksiyonlu bir çalışma olarak öne çıkıyor. Persona, bugün itibarıyla tüm bölümleriyle yalnızca tabii’de yayınlanıyor.

Hikâyenin Merkezinde Bir Yüzleşme Var

Psikolojik gerilim türündeki Persona, suç, kimlik ve gerçeklik kavramlarını sorgulayan kurgusuyla dikkat çekiyor. Dizinin büyük bölümü, proje için özel olarak tasarlanan bir sorgu merkezinde geçiyor. Bu mekân, insan zihninin karanlık bölgelerini açığa çıkarma sürecinin sahnesi oluyor.

Başrollerde yer alan Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz, hikâyeyi karakterlerin iç dünyaları üzerinden derinleştiriyor. Dizi, suç psikolojisi uzmanı ve yazar Yiğit Dağlı’nın kitabında anlattığı cinayetlerin gerçek hayatta işlenmeye başlamasıyla şekilleniyor. Gözaltındaki Dağlı, yalnızca eski eşi olan adli psikolog ve sorgu uzmanı Burcu Türkoğlu ile konuşmak istediğini belirtir. Bu talep, sıradan bir ifade sürecinin çok ötesinde, zihin oyunlarına dayalı yoğun bir psikolojik karşılaşmaya dönüşür.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan yer alıyor. Ayrıca dizide farklı bölümlerde sürpriz konuk oyuncular da izleyiciyle buluşuyor. Bu yönüyle Persona, yerli psikolojik gerilim türüne yeni bir atmosfer ve anlatım dili sunuyor.