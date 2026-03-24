Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı

Müzik yapımcısı Erol Köse’nin İstanbul Maslak’ta bulunan bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti ve olayla ilgili detaylar paylaşıldı.

Olayın Gelişimi

Maslak Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Erol Köse’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşlarının beyanlarına göre Köse'nin, psikolojik sorunlar nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığı kaydedildi.

Bırakılan Not ve Vasiyet

Olay sonrası yapılan incelemelerde Köse’nin evinde el yazısıyla yazılmış notlar bulundu. Notlarda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

Sağlık Durumu: "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın."

Defin Talebi: "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

Mal Varlığı Devri

Şarkıcı Yaşar İpek'in açıklamasına göre; Erol Köse'nin olaydan bir hafta önce Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üzerindeki tüm eser haklarını ve kazançlarını yurt dışında eğitim gören kızına devrettiği öğrenildi.

Cenaze Programı

Erol Köse'nin cenaze programı netleşti. Köse, bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.