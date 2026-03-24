Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı

İstanbul Maslak'ta hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin vasiyeti ve olay yerinde bıraktığı notlar ortaya çıktı. ALS hastalığı ve vasiyetine dair detaylar ile cenaze programı hakkında tüm bilgiler.

Yayın Tarihi : 24-03-2026 11:18

Müzik yapımcısı Erol Köse’nin İstanbul Maslak’ta bulunan bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti ve olayla ilgili detaylar paylaşıldı.

Olayın Gelişimi

Maslak Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Erol Köse’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşlarının beyanlarına göre Köse'nin, psikolojik sorunlar nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığı kaydedildi.

Bırakılan Not ve Vasiyet

Olay sonrası yapılan incelemelerde Köse’nin evinde el yazısıyla yazılmış notlar bulundu. Notlarda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

  • Sağlık Durumu: "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın."

  • Defin Talebi: "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

Mal Varlığı Devri

Şarkıcı Yaşar İpek'in açıklamasına göre; Erol Köse'nin olaydan bir hafta önce Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üzerindeki tüm eser haklarını ve kazançlarını yurt dışında eğitim gören kızına devrettiği öğrenildi.

Cenaze Programı

Erol Köse'nin cenaze programı netleşti. Köse, bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Benzer Haberler
Yasemin Sakallıoğlu’ndan Şok İtiraf: Yasemin Sakallıoğlu’ndan Şok İtiraf: "İbrahim Büyükak’la O Dedikoduyu Yapmanız Lazım!"
Murat Dalkılıç'tan 13. Ameliyat Sonrası İlk Kare: Murat Dalkılıç'tan 13. Ameliyat Sonrası İlk Kare: "Sonunda Burnum Oldu!"
Futbolcu Cinayetinde 7 Tutuklama: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Başka İsimler Cezaevinde! Futbolcu Cinayetinde 7 Tutuklama: Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Başka İsimler Cezaevinde!
Erol Köse'nin Son Sözleri Kan Dondurdu: Erol Köse'nin Son Sözleri Kan Dondurdu: "Bu Oyundan Kimse Canlı Çıkamıyor!"
Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor: Zeynep Atılgan’ın Yırtık Çorap Gündemi! Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor: Zeynep Atılgan’ın Yırtık Çorap Gündemi!
Erol Köse’den Acı Haber: 16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti! Erol Köse’den Acı Haber: 16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
  • 18-03-2026 13:30

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
  • 18-03-2026 16:03

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü
  • 19-03-2026 13:53

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü

Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler:
  • 18-03-2026 13:51

Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler: "Sizin Ev Çiş Kokuyordur!"

Çağla Şıkel’den Lüks Tüketim Çıkışı:
  • 17-03-2026 19:52

Çağla Şıkel’den Lüks Tüketim Çıkışı: "O Çanta Benim Alnımın Terini Hak Etmiyor!"