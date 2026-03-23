Erol Köse'nin Son Sözleri Kan Dondurdu: "Bu Oyundan Kimse Canlı Çıkamıyor!"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 16. kattan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, geride bıraktığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Maslak Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana gelen olay, magazin ve sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. 61 yaşındaki Köse'nin cansız bedenini bulan çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü ismin yaşamını yitirdiğini kesinleştirdi. Yapılan ilk incelemeler ve tanık ifadeleri, ünlü yapımcının son dönemdeki ruh halini ve yaşam koşullarını gözler önüne seriyor.

Psikolojik Sorunlar ve Üç Aylık İnziva

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınan Mevlüt Y., ünlü yapımcı ile birlikte yaşadıklarını ve kendisine bakım konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Arkadaşının verdiği bilgilere göre Erol Köse, son üç aydır evden hiç çıkmamıştı. Hem ciddi kalp rahatsızlıkları hem de ağır psikolojik sorunlarla mücadele ettiği öğrenilen Köse'nin, kiralık ofis olarak kullanılan 16. kattaki alanda bulunduğu sırada boşluğa düştüğü değerlendiriliyor. Olay anında evde yalnız olduğu belirtilen Köse'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

Simülasyon ve Hayat Oyunu Paylaşımları

Ünlü yapımcının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son paylaşımlar, takipçileri tarafından "veda niteliğinde" olarak yorumlandı. Özellikle hayatı bir simülasyon olarak tanımladığı ifadeleri büyük yankı uyandırdı. Köse'nin, "Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan!" şeklindeki sözleri, yaşadığı ruhsal karmaşanın bir yansıması olarak görüldü. Ayrıca "dolunay" başlığı altında paylaştığı videolardaki sıra dışı hareketleri de dikkatli gözlerden kaçmadı.

Otopsi Sonuçları Bekleniyor

Olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu sorusu henüz netlik kazanmadı. Savcılık makamı, yapılacak olan otopsi ve teknik incelemelerin ardından kesin sonucun kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Olay yerindeki incelemeler sürerken, emniyet birimleri binanın güvenlik kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde tarıyor. Türk magazin tarihinin en renkli ve tartışmalı figürlerinden biri olan Erol Köse, ardında yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.