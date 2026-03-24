Erol Köse Vefat Etti, Eski Defterler Açıldı: Yeşim Salkım ve Cenk Eren Birbirine Girdi!

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 16. kattan atlayarak hayatına son vermesi ve geride bir mektup bırakması, sanat camiasında geçmişin karanlık defterlerini araladı. Sosyal medyada merhum yapımcı hakkında "Hakkımı helal etmiyorum" paylaşımları çığ gibi büyürken, Yeşim Salkım'ın bu duruma tepki göstermesi büyük bir polemiğin fitilini ateşledi. Salkım'ın "Ölünün arkasından kötü konuşulmaz" sözlerine, geçmişte ağır bedeller ödediğini belirten Cenk Eren sert bir karşılık verdi.

"Bir Devir Bitti Artık Kötü Konuşulmaz"

90'lı yıllarda Hakan Uzan ile yaptığı evlilikle sektörün en güçlü isimlerinden biri olan Yeşim Salkım, Erol Köse'nin vefatı üzerine itidalli bir açıklama yaptı. Salkım, geçmişte kendisinin de çok kırıldığını ve üzüldüğünü kabul ederek, "Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam, bir devir bitti" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, o dönemlerde baskı gördüğünü iddia eden diğer sanatçıların tepkisini çekti. Özellikle Cenk Eren, Salkım'ın bu tavrını hedef alarak geçmişte yaşanan ambargoları tek tek anlattı.

Cenk Eren: "Kirayı Ödeyemediğim Günler Oldu"

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, Yeşim Salkım'a hitaben yazdığı mesajda 90'lı yılların "korku dolu" olduğunu savundu. Eren, Salkım ile arkadaşlığını bitirmediği için o dönemin güçlü figürleri tarafından iki yıl boyunca sahnelerinin engellendiğini iddia etti. Maddi olarak büyük sıkıntılar çektiğini belirten Eren, Erol Köse'nin kendisini saatlerce kapıda beklettiğini ve "Sen daha da cezalandırılacaksın" diyerek albümünü vermediğini açıkladı. Eren, "Bizler için o yıllar harika değil, ağzımızı açamadığımız yıllardı" diyerek sitemini dile getirdi.

Salkım: "Kliplerim Yakıldı, Sürgüne Gittim"

Cenk Eren'in suçlamaları karşısında sinirlenen Yeşim Salkım, kendisinin de bir kurban olduğunu savunarak sert bir yanıt verdi. Kimseye bilerek bir şey devretmediğini, her şeyinin elinden zorla alındığını belirten Salkım, "Benim kliplerim yakıldı, yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol Köse girip her şeyimi aldı" dedi. Yaşadığı süreçte sürgüne gönderildiğini ve halen bedel ödediğini ifade eden Salkım, o dönemin güvenlik güçleri tarafından talan edildiğini belirterek boyun eğmediğini vurguladı. Bu tartışma, magazin dünyasında 90'lı yılların güç savaşlarını yeniden gündeme taşıdı.