Erman Toroğlu evde çıplak geziyormuş!

Futbol yorumculuğuna geçiş yapan eski hakem Erman Toroğlu, ünlü sunucu Evrim Akın'ı ve eşi Ezgi Yavuz'u İstanbul'daki Boğaz manzaralı evinde ağırladı.

Evlilikleri gündemde olan Toroğlu çifti, kamera karşısına geçerek konuştu.

Daha önce Bodrum'daki evlerindeki yatak odasındaki tavan aynasıyla dikkat çeken Toroğlu'nun İstanbul evinde de yatak odası aynalarla doluydu.

Evrim Akın, eve girdiğinde şaşkınlığını gizleyemedi ve "Hocam, bu nasıl manzara böyle?" diye sordu. Toroğlu ise espriyle karşılık vererek, "Biliyorsun benim tarzım ayna, taş, tahta, cam. Yatak odasına yine gireceksin, fazla çomaklama he" dedi.

Erman Toroğlu, kolundaki özel bilekliği gösterirken "Daha başka şeyler göstereceğim sana yatak odasında" diyerek mizahi bir üslupla konuştu.



"Evde çıplak geziyorum"

Salondaki camların bazılarına film yaptığını belirten Toroğlu, "Ben evin içinde çıplak geziyorum, arkadaşlarla muhabbet oluyor falan. Bir gün otelin müdürü telefon açtı; 'Hocam, sizin camlar filmli değil miydi?' 'Evet, hocam' dedim. 'Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun' deyince hemen şu koltuğa oturdum. Filmciyi çağırdım, meğer filmleri ters yaptırmışım demez mi... Şaka gibi..." şeklinde anlattı.



