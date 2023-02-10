Erkan Petekkaya'nın eşi acı haberi paylaştı: Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun

Erkan Petekkaya geçen pazartesi günü eşi Didem Petekkaya’nın Hatay’da göçük altında olan akrabaları için yardım istemiş ve Petekkaya “Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… AntakyaHatay” bilgisini paylaşmıştı.

Maalesef kötü haber geldi. Didem Petekkaya, “Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.