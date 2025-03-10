Erkan Petekkaya ve İlhan Şen, Tahran'da “One Way Ticket” galasında

İlhan Şen ve Erkan Petekkaya One Way Ticket'ın galası için Tahran’da...

Erkan Petekkaya ve İlhan Şen, Tahran'da “One Way Ticket” galasında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2025 13:31

Başarılı oyuncu İlhan Şen, ve Erkan Petekkaya, İran yapımı One Way Ticket (Tek Yön) dizisinin Tahran’daki görkemli galasında adeta sevgi seliyle karşılandı. Yaklaşık 3 bin kişinin akın ettiği prömiyer, coşkulu anlara sahne olurken, ünlü oyuncuları yakından görebilmek için hayranları adeta birbirleriyle yarıştı.

İranlı oyuncuların da katıldığı bu özel gece, İran medyasının yoğun ilgisiyle dikkat çekerken, İlhan Şen’in gala gecesine dair yaptığı paylaşımlar dünya çapındaki hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Türkiye-İran ortak yapımı olan ve Dochi Medya ile Jin’in yapımcılığını üstlendiği dizide İlhan Şen, insan kaçakçılığına karşı mücadele veren Serdar karakterine hayat veriyor. Dizinin heyecan dolu hikâyesi kadar Şen’in performansı da şimdiden büyük merak uyandırdı.

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