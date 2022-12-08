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Gecce Magazin Haberleri

Erkan Petekkaya: Teklif edildiğinde korktum!

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘O Kız’ın başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, “Rol ilk teklif edildiğinde korktum. ‘Bunu oynayamam’ dedim. Sonra kendimi ikna ettim” diye konuştu.

Erkan Petekkaya: Teklif edildiğinde korktum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-12-2022 11:59

 

O Kız’ dizisiyle evlerimize konuk olan Erkan Petekkaya, "Zor bir rolün altından başarıyla kalkıyorsunuz. Bu projeye başlarken nasıl bir zihinsel ve ruhsal yolculuk yaşadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu rol teklif edildiğinde çok korktum. “Bu rolü oynayamam” dedim. Ama bir şekilde hem ikna edildim hem de kendimi oynayacağıma ikna ettim. Bıçaksırtı ve zor bir rol. Daha önce oynadığım rollerde kendi içimden, bedenimden bir şeyler çıkarıp, gözlemlerimle, aklımla, yetenek ve öngörümle yaşadıklarımı da birleştirip, bir karakter çıkarabiliyordum. Ama bu çok hassas bir konu."

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