Erkan Petekkaya: Teklif edildiğinde korktum!

O Kız’ dizisiyle evlerimize konuk olan Erkan Petekkaya, "Zor bir rolün altından başarıyla kalkıyorsunuz. Bu projeye başlarken nasıl bir zihinsel ve ruhsal yolculuk yaşadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu rol teklif edildiğinde çok korktum. “Bu rolü oynayamam” dedim. Ama bir şekilde hem ikna edildim hem de kendimi oynayacağıma ikna ettim. Bıçaksırtı ve zor bir rol. Daha önce oynadığım rollerde kendi içimden, bedenimden bir şeyler çıkarıp, gözlemlerimle, aklımla, yetenek ve öngörümle yaşadıklarımı da birleştirip, bir karakter çıkarabiliyordum. Ama bu çok hassas bir konu."