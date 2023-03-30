Erkan Petekkaya: O demir dolabın kapanma sesini hiç unutmam

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e katılan Erken Petekkaya kırmızı koltuğa oturunca aklına rol aldığı dizi geldi. Petekkaya "Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor" diyerek hayatına dair sorulara yanıt verdi. Başarılı oyuncu, "Babam memurdu annem de ev hanımıydı çalışıyordu ama... Güzel bir çocukluk geçirdim. Büyük bir sevgiyle büyüdüm. Para yoktu ama iyi bir çocukluk geçirdim" dedi.





Elazığ'dan İstanbul'a beş yaşında geldiğini söyleyen Erkan Petekkaya "6 yaşındayken annemle babam bir süre ayrı oldu, annem kardeşimi alıp Ankara'ya gitti. Babam bana bakamayınca mecbur kaldı beni yetiştirme yurduna verdi. Bakamadı bana gerçekten. 5. katta demir yok balkonda oturmuşum, düşerdim belki... O yüzden yurda verdi. Annesiz babasız bir kız vardı onu sallarken geldi bana vurdu alnım yarıldı. Babam her akşam gelirdi, geldi sargıyı gördü kafamda dayanamadı hemen eşyalarımı topladı.Demir dolaptan o demir dolabın kapanma sesini hiç unutmam, o boşluk sesini duydum, dedim babam beni götürüyor. O akşam trene binip annemi almaya gittik. Kadere inanıyorum" dedi.

Annesinin ölümüyle ilgili de konuşan oyuncu o anlarda zorlandı. Konuşmakta zorlanan Erkan Petekkaya "Annem bir savaşçıydı. Evimin yakınına gömdüm her gün önünden geçiriyorum. Yasını hâlâ yaşıyorum" dedi.