Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...

Erkan Petekkaya ile TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izleyicilerle buluşacak bir proje için anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 14:38

Ozan Aksungur’un yazıp yöneteceği ve temmuz ayının ilk haftası sete çıkması planlanan “Yankı” dizisi için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Dizinin yapımcılığını Fatih Mahmut Altay üstlenirken, Heybe Yapım imzası taşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolde Cihangir Ceyhan’ın yer aldığı dizide, karakteri “Eray” ile dikkat çekecek olan Ceyhan’a, güçlü oyunculuğuyla tanınan Erkan Petekkaya eşlik edecek. Petekkaya, dizide “Teoman” karakteri olarak seyirci karşısına çıkacak ve Eray ile çekişmeli sahneleriyle ön plana çıkacak.

“Yankı” dizisi, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izleyicilerle buluşacak. Kadroda yer alan diğer başarılı oyunculardan biri ise Duygu Sarışın olacak.

Dizinin merakla beklenen 10 bölümlük hikayesi, karakterler arasındaki gerilim ve drama dolu sahnelerle dikkat çekecek. “Yankı”, Türk televizyonculuğuna yeni bir soluk getirmesi beklenen yapımlardan biri olarak göze çarpıyor.

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