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Erkan Petekkaya: Çok haksızlığa uğradım! Biraz sahipsiz kaldım

Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda çok haksızlığa uğradığını söyledi. İşte detaylar...

Erkan Petekkaya: Çok haksızlığa uğradım! Biraz sahipsiz kaldım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2023 11:32

Kanal D'de yayınlanan 'O Kız' dizisinindeki performansıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya,  Milliyet'e konuştu. Ünlü oyuncu şöyle dedi:

“Enteresan bir meslek hayatının içerisindeyim. Kötüler de var iyiler de. Çünkü ucunda şöhret ve para var.

Ben çok haksızlığa uğradım. Basın danışmanım ve menajerim hiç olmadı. Sahipsiz kaldım biraz.

Dobra bir insanım. O yüzden üstüme çok geldiler. Kendini göstermeye çalışan biri bana laf atıp bir anda TT oluyor. Bunu kullanıyor insanlar.

Temizleyemiyorsun. Çünkü karşında ahlaksız, terbiyesiz bir insan var. Buna karşı bir şey yapamıyorsun. O yüzden susmayı tercih ediyorum. İlk başlarda üzülüyordum ama artık bakmıyorum.”
 

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