Erkan Petekkaya: Birçok farklı rolü oynayabileceğimi düşünüyorum

Erkan Petekkaya, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Tören öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, "İşimi seviyorum, her oynadığım rol benim çocuğum gibi. 'O Kız'da çok zor bir rolü oynuyorum aslında. En zoru diyebilirim, çünkü çok hassas bir rol. Bizim mesleğimizin 'ben oldum' diye bir şeyi yok. Allah izin verirse neler yaparım ve yapabilirim... Bir çok farklı rolü oynayabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.



Yılın En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Petekkaya, seneler öncesinde 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde dizisinde oynadığı Ali Kaptan rolü ile ilgili de konuşarak; "O da çok zor bir karakterdi. Farklı bir karakterdi. En zor olduğunu düşündüğüm bir karakterlerden biriydi" dedi.



Yeni bir proje hazırlığında olan ünlü isim, "Purya diye bir dostum var, onunla bir işe başlayacağım gibi gözüküyor. Hollywood'dan misafirlerimiz gelecek galiba ama ben söylemek istemiyorum. Purya açıklasın onu. Oscar'lı birileri gelecek sanırım" diye konuşarak müjdeyi de verdi.