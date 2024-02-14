Erkan Özerman'ın vasiyeti ortaya çıktı

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 2022 yılında pankreas kanserine karşı tekrar tedavi görmeye başlamıştı. Özerman, bir yıl önce yaptığı açıklamada yaşadığı son dönemi belirterek, "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Doktor MR çekelim dediğinde, ben de kabul ettim. Sonucunda kanser teşhisi konuldu ve karaciğere metastaz yapmış olduğu ortaya çıktı. Yaşım nedeniyle doktorlar ameliyatı uygun bulmadılar. Ancak çok iyi bir onkolog beni mümkün olduğunca tedavi etmeye çalışıyor" şeklinde ifade etmişti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI



Ünlü isim, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özerman'ın vasiyeti de ortaya çıktı ve şu şekildeydi: "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören düzenlemeyin. Beni yakmalarını istiyorum! Küllerimi, annemin ve babamın mezarına gömme talebinde bulunmuyorum."

Sanat dünyasını yasa boğan ölümünün ardından, birbirinden ünlü isimler Erkan Özerman için başsağlığı mesajları yayınladı.





AJDA PEKKAN

"Sevgili Erkan Özerman'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz, mekanı cennet olsun. Özerman ailesine sabırlar dilerim..."

DENİZ SEKİ

"Çok kıymetli, duayen Erkan Özerman'ı kaybetmişiz... Ah ne anılar, ne anılar. Çok üzüldüm. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.





ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Huzurla uyuyunuz Erkan bey..." GÜLŞAH SARAÇOĞLU

"Yaşayan bir tarihti. Bir dönem kapandı... Ruhun şad olsun Erkan Özerman."

AYŞE ERBULAK

"Bende çok emeği olan, çok şey öğrendiğim Erkan Özerman bedenen bizi terk etmiş. Sevenlerine sabır diliyorum, mekanı cennet olsun..."